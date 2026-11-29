Arca Çorum FK, Süper Lig'de Kocaelispor'a Agyei'nin penaltısıyla 1-0 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Kocaelispor'un golünü 16. dakikada penaltıdan Agyei attı; Çorum FK sahasında mağlubiyetle ayrıldı.
Yusuf ÇINAR / ÇORUM,
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut
ARCA ÇORUM FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçi (Dk. 71 Arda Şengül), Borza (Dk. 46 Moukoko), Ramadani, Diomande (Dk. 86 Thiam), Cengiz Ünder (Dk. 37 Fredy), Mahmic (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Ramirez
KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Dijksteel, Rivas (Dk. 77 Muharrem Cihan), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Gulliksen), Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Agyei (Dk. 35 Metehan Altunbaş), Baku (Dk. 64 Emir Ortakaya)
SARI KARTLAR: Diomande, Çağlar Söyüncü, Burak Yılmaz (Tek.Dir.) (Arca Çorum FK) – Sousa, Muharrem Cihan, Sissoho ( Kocaelispor )
GOL: Dk. 16 Agyei (pen) ( Kocaelispor )
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
16'ncı dakikada Sissoho ceza sahası içinde Serdar Saatçi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR'a giden hakem Erdem Mertoğlu, penaltı verdi. Penaltıda topun başına geçen Agyei'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
21'inci dakikada Kyziridis, sol kanattan iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Sol çaprazdan kaleye çektiği şut top az farkla üstten auta çıktı.
23'üncü dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Sousa'nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tayfur Bilgöl'ün kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+2'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Sissoho'nun kafasından seken topun gelişine vuran Baku'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kocaeli'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.
53'üncü dakikada merkezde topla buluşan Moukoko ceza sahası yayı gerisinden kaleye çektiği şut, savunmanın son anda ayak koymasıyla top kornere çıktı.
56'ncı dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topun ceza sahası dışından gelişine vuran Ramadani'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
69'uncu dakikada Rivas'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sissoho'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
85'inci dakikada merkezde topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.