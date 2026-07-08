Çorum FK, Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Trabzonspor'dan stoper Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, stoper Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı, genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan