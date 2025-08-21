Arca Çorum FK, Sarıyer Maçına Hazır

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın evinde oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Çorum Şehir Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Öte yandan teknik direktör Tam, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk iki haftasında üst üste aldıkları galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladıklarını bildirdi.

Oyuncuların sahada gösterdiği özverili mücadelenin çok kıymetli olduğunu belirten Tam, "Yarın akşam Sarıyers karşısında da aynı disiplin, aynı kararlılıkla sahada olacağız. Bu maçın da en az diğerleri kadar zor olacağını biliyoruz ve hazırlıklarımızı bu bilinçle yaptık." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Tam, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza ayrıca özel bir teşekkür etmek istiyorum. İlk iç saha maçımızda rekor bir katılım gösterdiler, stat atmosferi gerçekten muazzamdı. Yarın akşam da aynı coşkuyu, hatta daha fazlasını görmek istiyoruz. Hep birlikte yeni bir rekor kırmak, şehrimizin gücünü bir kez daha herkese göstermek bizim için çok değerli olacaktır."