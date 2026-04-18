Çorum FK, yarın sahasında Sivasspor ile karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Arca Çorum FK, yarın saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. Çorum FK'nın yıldız golcüsü Mame Thiam sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte golcü oyuncu Mame Thiam, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Ligde 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 64 puanla 4'üncü, 50 puan toplayan Sivasspor ise 9'uncu sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan