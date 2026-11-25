Arca Çorum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 4-2 yenilen kırmızı-siyahlılar, 1 günlük iznin ardından Burak Yılmaz yönetiminde tesislerde toplandı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaeli spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 12. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'e 4-2 yenilen Çorum FK'de futbolcular, 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, spor salonunda yapılan aktivasyonla başladı.
Saha bölümünde ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 rondo çalışması yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA