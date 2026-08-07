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Arca Çorum FK, Jesus Ramirez'i Transfer Etti

Arca Çorum FK, Jesus Ramirez'i Transfer Etti
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Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, Portekiz'in CD Nacional takımından 28 yaşındaki Venezuelalı santrfor Jesus Ramirez ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, hücum hattını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu transferle ilgili açıklamada, oyuncuya başarılar diledi. Ramirez'in yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla sahaya çıkması bekleniyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekiz Primeira Ligi ekiplerinden CD Nacional forması giyen santrfor Jesus Ramirez'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, hücum hattını Venezuelalı futbolcu Jesus Ramirez ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Jesus Ramirez'in transferi konusunda CD Nacional ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Jesus Ramirez'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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