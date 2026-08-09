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Çorum FK, milli oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i transfer etti

Çorum FK, milli oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir FK forması giyen Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir FK forması giyen Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ön libero oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

28 yaşındaki futbolcunun A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1998 doğumlu milli ön libero Berat Ayberk Özdemir, Gençlerbirliği altyapısında yetişmiştir. Kariyerinde Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen Özdemir, Türkiye A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine 'hoş geldin' Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Kaynak: AA
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