Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Serdar Gürler ve Burak Çoban kaydetti.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Dk. 67 Florian Loshaj), Leandro Bacuna (Dk. 86 Serkan Asan), Ahmet Emin Engin, Ryan Mendes, Atakan Çankaya, Fode Koita, Gökcan Kaya (Dk. 67 Doğan Erdoğan), Ali Yaşar (Dk. 56 Ali Kaan Güneren), Güray Vural
Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Pedro Moreira, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Riebeiro, Braian Segovia, Kerem Kalafat (Dk. 70 Joseph Attamah), Erkan Kaş (Dk. 87 Cemali Sertel), Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 87 Danijel Aleksic)
Sarı kartlar: Dk. 85 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK)
Goller: Dk. 60 Serdar Gürler, Dk. 81 Burak Çoban (Arca Çorum FK)
