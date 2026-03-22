Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Serdar Gürler ve Burak Çoban kaydetti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Dk. 67 Florian Loshaj), Leandro Bacuna (Dk. 86 Serkan Asan), Ahmet Emin Engin, Ryan Mendes, Atakan Çankaya, Fode Koita, Gökcan Kaya (Dk. 67 Doğan Erdoğan), Ali Yaşar (Dk. 56 Ali Kaan Güneren), Güray Vural

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Pedro Moreira, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Riebeiro, Braian Segovia, Kerem Kalafat (Dk. 70 Joseph Attamah), Erkan Kaş (Dk. 87 Cemali Sertel), Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 87 Danijel Aleksic)

Sarı kartlar: Dk. 85 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK)

Goller: Dk. 60 Serdar Gürler, Dk. 81 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

