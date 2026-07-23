Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, sol bek Erkan Kaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek Erkan Kaş ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, Kaş'a Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan