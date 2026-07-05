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Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Takım, 1 aylık kamp sürecinde 5 hazırlık maçı planlıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda rondo çalışması yapan futbolcular, antrenmanı topa sahip olma oyunuyla tamamladı.

Çorum FK, Düzce ve Bolu'da yaklaşık 1 ay sürecek 3 etaplık kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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