Arca Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçına Çorum'da hazırlanıyor

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lige verilen milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren kırmızı-siyahlılar, 3 Ekim'de sona eren kampın ardından Çorum'daki kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışması yaptı.

Sahada dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 rondo, pas ve dar alan çalışmalarıyla devam eden antrenman, iki kaleli oyunla tamamlandı.

???????Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA