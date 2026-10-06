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Arca Çorum FK, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçına Çorum'da hazırlanıyor

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, Antalya kampının 3 Ekim'de sona ermesinin ardından Çorum'daki tesislerinde Burak Yılmaz yönetiminde çalıştı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lige verilen milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren kırmızı-siyahlılar, 3 Ekim'de sona eren kampın ardından Çorum'daki kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışması yaptı.

Sahada dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 rondo, pas ve dar alan çalışmalarıyla devam eden antrenman, iki kaleli oyunla tamamlandı.

???????Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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