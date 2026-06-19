ARCA Çorum FK'da yeni dönem: Başkanlık görevini Savaş Balçık devraldı

ÇORUM –SÜPER Lig'e yükselen ARCA Çorum FK, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni yönetim kurulunu kamuoyuna açıkladı. Kulüpte gerçekleştirilen yeni yapılanma kapsamında başkanlık görevini Savaş Balçık devraldı.

Süper Lig'e yükseliş sürecinde ortaya konulan birlik, mücadele ve kararlılığı yeni döneme taşımayı hedefleyen ARCA Çorum FK, yeni yönetim yapısıyla hem sportif hem de kurumsal alanda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Yeni yönetim kurulunun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübün yeni dönemdeki en büyük hedefinin yalnızca sportif başarı olmadığını belirtti.

Balçık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezon için hedefimiz, Anadolu'nun varlığını ve Anadolu insanının temsiliyetini Süper Lig'de en başarılı şekilde göstermektir. Bir şehir bütün ruhuyla nasıl temsil edilir, bunu ortaya koymak istiyoruz. Çorum'un mücadele ruhunu, üretkenliğini, samimiyetini ve karakterini Türkiye'nin en üst futbol sahnesine taşıyacağız."

'ŞAMPİYONLUK BİZİM İÇİN BİR ŞANS DEĞİLDİ'

Süper Lig'e yükselişin tesadüfi bir başarı olmadığını vurgulayan Balçık, "Şampiyonluk bizim için bir şans değildi. Bu başarı; futbolcularımızın, teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, taraftarlarımızın ve tüm Çorum halkının alın terinin karşılığıydı. Şimdi önümüzde yeni bir sorumluluk var. Süper Lig'de sadece bir futbol kulübünü değil, bir şehri ve Anadolu'nun değerlerini temsil edeceğiz. Çünkü biz Anadoluyuz" diye konuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde sportif yapılanma, transfer çalışmaları, kurumsal projeler ve yeni sezon hedeflerine ilişkin kapsamlı yol haritasını kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.

ARCA ÇORUM FK 2026-2027 YÖNETİM KURULU

Başkan:

Savaş Balçık

Asbaşkanlar:

Feyyaz Gökel

Kemalhan Balçık

Turhan Mildon

Genel Sekreter:

Tuğrul Topuz

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yılmaz Özkul – İdari İşler ve Kulüp Operasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan Özdilli – Altyapı ve Akademi Gelişimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Satılmış Yiğitoğlu – Seyahat Planlaması ve Lojistik Yönetimi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Kerman – Kulüp Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Hikmet Burhan Kaya – Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar Eren Uyanıker – Sponsorluk, Kurumsal İş Birlikleri ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Akif Boyraz – Marka Yönetimi, Lisanslı Ürünler ve Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Halis Öksüz – Taraftar İlişkileri ve Stadyum Operasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Esenyel – Hukuk İşleri ve Yasal Süreç Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay Altunoğlu – İstanbul Temsilciliği ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Elif Akkaya Kuter – Kurumsal İletişim ve Ulusal Medya Koordinasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı