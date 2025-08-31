Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü Deplasmada Yenerek Üç Puanı Aldı
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Gol atan oyuncular Ferhat Yazgan ve Oğuz Gürbulak'ın performansı dikkat çekti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 88 Haqi Osman), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere (Dk. 72 Hakan Bilgiç), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Diouf, Rroca (Dk. 88 Halil Can Ayan), Ezeh, Junior Fernandes (Dk. 59 Roshi)
Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş (Dk. 85 Cemali Sertel), Ferhat Yazgan, Samudio (Dk. 72 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Caner Osmanpaşa), Pedrinho (Dk. 72 Geraldo), Yusuf Erdoğan, Eze
Goller: Dk. 44 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 45 Ezeh ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 48 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 55 Erkam Develi, Dk. 77 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
