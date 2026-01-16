Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti
1. Lig'in 21. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla geçti. Mame Thiam, Oğuz Gürbulak, Atakan Akkaynak ve Samudio'nun golleriyle galibiyet elde etti.
Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Cemali Sertel (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 65 Aleksic), Pedrinho, Ahmed Ildız (Dk. 65 Samudio), Yusuf Erdoğan, Mame Thiam (Dk. 85 Zubairu).
ADANA DEMİRSPOR: Eren Fidan, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Enes Demirtaş, Toprak Bayar (Dk. 85 Kayra Saygan), Osman Kaynak (Dk. 85 Ali Arda Yıldız), Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç (Dk. 79 Mert Menemencioğlu).
SARI KARTLAR: Attamah (Arca Çorum FK), Eren Fidan ( Adana Demirspor )
GOLLER; Dk. 6 Mame Thiam, Dk. 80 Oğuz Gürbulak, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK) - Dk. 22 Ahmet Yılmaz ( Adana Demirspor )
1'inci Lig'in 21'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4 - 1 mağlup etti.
6'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam'ın sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
17'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
22'nci dakikada sol kanattan Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz ile verkaç yapıp ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Sehic topu sektirdi. Seken topu önünde bulan Ahmet Yılmaz'ın vuruşunda beraberlik golü geldi: 1-1.
45+1'inci dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği ani atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Tunç, kaleci Sehic'i çalımladı. Uygun pozisyondaki Ahmet Yılmaz'a verdiği pasta Ahmet Yılmaz'ın kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
80'inci dakikada Samudio'nun defansın arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutunda Çorum öne geçti: 2-1.
83'üncü dakikada Samudio'nun defansın arkasına gönderdiği palsa buluşan Atakan Akkaynak takımının 3'üncü golüne imza attı: 3-1.
88'inci dakikada Aleksic'in ara pasıyla buluşan Samudio, topu kaleci Eren Fidan'ın üzerinden aşırtarak attığı golde skoru belirledi: 4-1.
Karşılaşma Çorum FK'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.