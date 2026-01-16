Haberler

Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti

Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig'in 21. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla geçti. Mame Thiam, Oğuz Gürbulak, Atakan Akkaynak ve Samudio'nun golleriyle galibiyet elde etti.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

ARCA ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Cemali Sertel (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 65 Aleksic), Pedrinho, Ahmed Ildız (Dk. 65 Samudio), Yusuf Erdoğan, Mame Thiam (Dk. 85 Zubairu).

ADANA DEMİRSPOR: Eren Fidan, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Enes Demirtaş, Toprak Bayar (Dk. 85 Kayra Saygan), Osman Kaynak (Dk. 85 Ali Arda Yıldız), Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç (Dk. 79 Mert Menemencioğlu).

SARI KARTLAR: Attamah (Arca Çorum FK), Eren Fidan ( Adana Demirspor )

GOLLER; Dk. 6 Mame Thiam, Dk. 80 Oğuz Gürbulak, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK) - Dk. 22 Ahmet Yılmaz ( Adana Demirspor )

1'inci Lig'in 21'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4 - 1 mağlup etti.

6'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam'ın sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

17'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

22'nci dakikada sol kanattan Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz ile verkaç yapıp ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Sehic topu sektirdi. Seken topu önünde bulan Ahmet Yılmaz'ın vuruşunda beraberlik golü geldi: 1-1.

45+1'inci dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği ani atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Tunç, kaleci Sehic'i çalımladı. Uygun pozisyondaki Ahmet Yılmaz'a verdiği pasta Ahmet Yılmaz'ın kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

80'inci dakikada Samudio'nun defansın arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutunda Çorum öne geçti: 2-1.

83'üncü dakikada Samudio'nun defansın arkasına gönderdiği palsa buluşan Atakan Akkaynak takımının 3'üncü golüne imza attı: 3-1.

88'inci dakikada Aleksic'in ara pasıyla buluşan Samudio, topu kaleci Eren Fidan'ın üzerinden aşırtarak attığı golde skoru belirledi: 4-1.

Karşılaşma Çorum FK'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Gözaltındaki Ümit Karan ile ilgili karar verildi
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Katilinin paylaşımı kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü oyuncu baygınlık geçirdi
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Galatasaray'a Gabriel Sara ve Arda Ünyay'dan kötü haber

Galatasaray iki yıldızından gelen haberle sarsıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü oyuncu baygınlık geçirdi
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı