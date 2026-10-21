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Arca Çorum FK, 25 Ekim'de Göztepe deplasmanı için hazırlıklarını sürdürdü

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Arca Çorum FK, 25 Ekim'de Göztepe deplasmanı için hazırlıklarını sürdürdü
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda dar alanda topa sahip olma, pas organizasyonları ve yüksek tempolu geçiş çalışması yapıldı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda topa sahip olma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda yüksek tempolu geçiş çalışması gerçekleştirildi.

Son bölümde futbolcular arasında turnuva formatında karşılaşma yapıldı.

Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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