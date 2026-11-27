Türk kulüplerinde son dönemde yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken, 74 bin 26 maçın incelendiği kapsamlı bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Springer Nature bünyesinde yayımlanan araştırmaya göre dört büyük Türk kulübü, Avrupa'da sakatlık kaynaklı oyuncu değişikliklerinde ilk 15'te yer aldı.

Futbolcu yaralanmalarının maç ve sezon içerisindeki dağılımı, Türk futbolunu da yakından ilgilendiren kapsamlı bir üniversite araştırmasına konu oldu. Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Taner Karaman'ın birinci yazarı olduğu araştırma, Avrupa futbolunda sporcu yaralanmalarının maç ve sezon içerisindeki dağılımını gözler önüne serdi. 13 sezonu kapsayan ve 74 bin 26 maçın incelendiği çalışmada, sakatlık kaynaklı oyuncu değişikliklerinin yüzde 65'inin ikinci yarıda, yüzde 24,2'sinin ise maçın son 15 dakikasında gerçekleştiği belirlendi. Araştırmada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, sakatlık nedeniyle en fazla oyuncu değişikliği yapılan ilk 15 Avrupa kulübü arasında yer aldı.

Springer Nature bünyesinde yayımlanan ve SCI-E kapsamında Q1 kategorisinde bulunan BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation dergisindeki 'Analysis of Match-Time Injury Trends in European Football and Evaluation of Managerial Implications through a Data-Driven Sports Management Approach' başlıklı çalışmada, 2012-2013 ila 2024-2025 sezonları arasında 44 farklı lig ve kupa organizasyonunda oynanan 74 bin 26 maç analiz edildi. Araştırmada bin 333 kulüp ve 13 bin 170 futbolcuya ait toplam 34 bin 645 sakatlık kaynaklı oyuncu değişikliği kaydı değerlendirildi.

Sakatlıklar maçın son bölümünde yoğunlaşıyor

Araştırma sonuçlarına göre sakatlık nedeniyle yapılan oyuncu değişikliklerinin yüzde 65'i ikinci yarıda gerçekleşti. En yüksek oran ise yüzde 24,2 ile maçların son 15 dakikasında kaydedildi. Sakatlıklar nedeniyle futbolcuların kaçırdığı toplam süre 1 milyon 228 bin dakikayı aşarken, bu süre yaklaşık 13 bin 650 futbol maçının tamamına karşılık geldi.

Sakatlıklar sezon sonu artıyor

Çalışmada sakatlıkların aylara göre dağılımı da incelendi. İlk değerlendirmelerde ekim-aralık döneminde sakatlıkların yoğunlaştığı görülse de aylık maç sayıları hesaba katıldığında farklı bir tablo ortaya çıktı. Maç başına sakatlık sıklığının sezonun son aylarında daha yüksek olduğu belirlendi. Ekim ayı ise maç sayısına göre yapılan değerlendirmede 12 ay arasında yedinci sırada kaldı.

5 oyuncu değişikliği kuralının etkisi

Araştırmada sakatlık nedeniyle yapılan oyuncu değişikliklerinin ortalama dakikasının 2012-2013 sezonunda 48,1'den, 2024-2025 sezonunda 58,8'e yükseldiği görüldü. Özellikle 2018-2019 ila 2021-2022 sezonları arasında belirginleşen değişimin, 5 oyuncu değişikliği kuralının uygulanmaya başlanması ve uzatma sürelerinin artmasıyla ilişkili olabileceği değerlendirildi.

Beşiktaş ikinci, Trabzonspor beşinci sırada

Araştırma, Türk kulüpleri açısından da dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Sakatlık kaynaklı oyuncu değişikliği kayıtlarında Beşiktaş, 259 kayıtla Avrupa genelinde ikinci sırada yer aldı. Lazio 296 kayıtla ilk sırayı alırken, Borussia Dortmund 253 kayıtla üçüncü ve Roma 249 kayıtla dördüncü oldu. Arsenal ile Trabzonspor, 244'er kayıtla beşinci sırayı paylaşırken, Fenerbahçe 225 kayıtla dokuzuncu sırada yer aldı. Galatasaray ise 210 kayıtla Valencia ile birlikte on üçüncü sırayı paylaştı. Böylece dört büyükler, Avrupa'da ilk 15 kulüp listesinde kendine yer buldu.

"Bu yaklaşım kulüpler bazında sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilir"

Araştırmanın kulüp yönetimleri için önemli veriler sunduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Taner Karaman, futbolcu sağlığının yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı olmadığını vurguladı. Kadro planlaması, oyuncu rotasyonu ve fiziksel yük yönetiminin sakatlıkların önlenmesinde belirleyici rol oynadığını ifade eden Karaman, "Araştırmamız, sporcu yaralanmalarının oynanan maç sayısına göre izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Kulüplerin kondisyon, rotasyon ve oyuncu değişikliği planlamasını özellikle maçın ve sezonun son bölümlerine göre yapması, hem oyuncu sağlığını hem de takımın performansını korumak açısından kritik önem taşıyor. Bu yaklaşım kulüpler bazında hem futbolcu sağlığının korunmasına hem de takım performansının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı