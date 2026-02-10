Haberler

Aras Kargo Spor Kulübü, 6 Şubat'ın yıl dönümünde AFAD çalışanlarını ağırladı

Aras Kargo Spor Kulübü, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde İzmir AFAD çalışanlarını voleybol maçında tribünde ağırladı. Kulüp yöneticileri, AFAD çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

ARAS Kargo Spor Kulübü, 7 Şubat Cumartesi günü İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit'le oynanan voleybol karşılaşmasında İzmir AFAD çalışanlarını tribünde ağırladı.

Aras Kargo Spor Kulübü, 7 Şubat Cumartesi günü İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit ile oynanan karşılaşmada 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir AFAD çalışanlarını ağırladı. Zorlu afet dönemlerinde bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışanlar, karşılaşmayı tribünden takip ederek voleybol heyecanına ortak oldu. Karşılaşma öncesinde Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, bu zorlu süreçlerde gösterdikleri emek ve özveri için AFAD temsilcilerine teşekkür ederek, günün anısına AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci'ye teşekkür plaketi takdim etti.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE, BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı, Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Kaymak Burkutoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aras Kargo Spor Kulübü olarak sahaya çıktığımız her maçta yalnızca sportif bir mücadele vermiyoruz; aynı zamanda toplumsal sorumluluğu, ortak hafızayı ve birlik beraberlik hissiyatını yaşatmayı önemsiyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından kaybettiğimiz canları saygı ve rahmetle anarken, o zorlu günlerde ortaya çıkan dayanışma ruhunun bugün de canlı tutulmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. İzmir AFAD çalışanlarını bu anlamlı günde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz çünkü inanıyoruz ki spor; iyileştirici ve birleştirici gücüyle gerçek anlamını buluyor. Aras Kargo Spor Kulübü olarak, bu dayanışma kültürünü sahalardan hayata taşımayı sürdüreceğiz."

Maçın onur konuğu olarak AFAD çalışanları adına konuşan AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, "Böylesine anlamlı bir günde hatırlanmak ve voleybolun coşkusuna dahil edilmek bizler için moral kaynağı oldu. Aras Kargo Spor Kulübü'ne bu ince düşünceleri ve nazik davetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

