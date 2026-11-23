SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde oynanması gereken Fenerbahçe maçı sağlık sorunları nedeniyle ertelenen Aras Kargo SK'da voleybolculara dizanteri teşhisi konulmasının ardından yönetim, 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Zaon Kifissia 1962 ile oynanacak CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçının da ertelenmesi için harekete geçti. Yunan rakibiyle ve CEV ile sözlü temasa geçen İzmir temsilcisinin her iki girişiminden de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların bugün CEV'e bir kez de yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunacağı kaydedildi.

Aras Kargo'da yabancı oyunculardan smaçörler Ana Kalandadze, Ana Karina Olaya ve Mackenzie May ile pasör çaprazı Martha Anthouli'nin yanı sıra yerli oyunculardan pasörler Lila, İrem ve libero Sude'nin tedavi gördüğü bildirildi. Sude'nin durumunun diğer isimlere göre daha iyi olduğu dile getirildi. Kadrosunda toplam 13 voleybolcu bulunan İzmir ekibinin, erteleme talebi resmi olarak da kabul edilmezse en az 10 voleybolcu ile sahaya çıkması gerektiği ifade edildi. Aras Kargo, erteleme olmasa da kısıtlı kadrosuyla mücadele verecek. Kırmızı-beyazlılar, 2 Aralık'ta rakibini rövanş maçında İzmir'de konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı