Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aras Kargo, zorlu bir mücadele sonucunda İlbank'ı 3-2 mağlup etti. Maçta setler 22-25, 25-22, 20-25, 25-10, 15-7 sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gani Arslan

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Merve Atlıer, Perez)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Simay Demirel, Ceren Karagöl, Elif Su Yavuz)

Setler: 22-25, 25-22, 20-25, 25-10, 15-7

Süre: 129 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aras Kargo, sahasında İlbank'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar