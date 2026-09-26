Haberler

Aras Kargo, Göztepe ve Manisa BŞB yarın Kadınlar Kupa Voley'de sahaya çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aras Kargo, Göztepe ve Manisa BŞB yarın Kadınlar Kupa Voley'de sahaya çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'ndeki Ege temsilcileri Aras Kargo, Göztepe ve Manisa BŞB yarın 2027 Kadınlar Kupa Voley grup maçlarına çıkacak. İstanbul, İzmir ve Bursa'da 3 gün sürecek müsabakalarda gruplarını birinci bitiren 3 takım çeyrek finale yükselecek.

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Ege temsilcileri Aras Kargo SK, Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın 2027 Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarına çıkacak. İstanbul, İzmir ve Bursa'da 3 gün sürecek maçlar sonunda 3 gruptaki 9 takım arasında birinci sırayı alan 3 ekip çeyrek finale yükselecek. Geçen sezon ligde ilk 5'te yer alan takımlar kupaya direkt çeyrek finalden başlayacak.

Kupada yarın 1'inci Grup maçlarının oynanacağı İstanbul'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 13.00'te Aras Kargo ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bursa'da yapılacak 3'üncü Grup müsabakalarında pazartesi günü Manisa BŞB ile Türk Hava Yolları rakip olacak. Aynı gün Aras Kargo, İlbank'la kozlarını paylaşacak. Salı günü Manisa'nın rakibi Kuzeyboru, Göztepe'nin rakibi ise İlbank olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı 2'nci Grup'ta ise yarın saat 19.00'da Nilüfer Bld-Beşiktaş maçı oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Sendika acı tabloyu açıkladı! 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti, biri 2 aylık polis

Sendika tek tek sıraladı! Aralarında 2 aylık bir polis de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!

İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık harekete geçti: Ünlü gazeteciye gözaltı kararı

3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi