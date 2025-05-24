Aras Kargo, Defne Başyolcu'yu Transfer Etti
İzmir'deki Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu ile dış transferde anlaşma sağladı. Genç voleybolcu, daha önce Aydın BŞB ve Karşıyaka'da çifte lisansla oynadı.
İZMİR,
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dış transferde son olarak Aydın BŞB ve Karşıyaka'da çifte lisansla oynayan pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençliğin ritmi, Defne'nin adıyla çalıyor. İzmir'e hoş geldin Defne Başyolcu" ifadelerine yer verildi.
Nilüfer Belediyespor'da profesyonel olan 18 yaşındaki voleybolcu Beşiktaş, Eczacıbaşı ve İBB Spor kulüplerinde de görev yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor