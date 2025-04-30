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Aras Kargo'dan İki Oyuncu ile Ayrılık

Aras Kargo'dan İki Oyuncu ile Ayrılık
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Elena Perinelli ve Selen Köse ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden her iki oyuncuya da başarılar diledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Elena Perinelli ve Selen Köse ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından 2 oyuncunun ayrılışına dair mesajlar paylaştı.

Mesajlarda,"Elena'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler, Elena. ve Selen'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler Selen." ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibinde daha önce de kaptan Gizem Mısra Aşçı, Elif Kapar, Hanna Klimets, Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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