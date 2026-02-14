Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-0'lık üstünlük sağladı. Setler 25-16, 25-12 ve 25-19 olarak sonuçlandı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gizem Eller

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Nisan Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)

Setler: 25-16, 25-12, 25-19

Süre: 89 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
