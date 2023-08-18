Aras Kargo, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru olarak Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak

Aras Kargo, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen taraftar etkinliğinde, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın heyecanını İstanbul Galataport'ta taşıyacak. Sporseverler, Filenin Sultanları'nın son aldıkları kupayla hatıra fotoğrafı çekebilecek ve takıma destek mesajlarını iletebilecekler.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru Aras Kargo, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın heyecanını İstanbul Galataport'ta Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği taraftar etkinliğinde, "Kupanın Sahibi" alanına taşıyacak.

Aras Kargo, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın heyecanını İstanbul Galataport'ta Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği taraftar etkinliğinde, "Kupanın Sahibi" alanına taşıyacak. Sporseverler, Aras Kargo'nun "Kupanın Sahibi" alanındaki Filenin Sultanları Fotoğraf panosu önünde, Filenin Sultanları'nın son aldıkları FIVB Milletler Ligi Dünya Şampiyonası kupasıyla hatıra fotoğrafı çekebilecek ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek mesajlarını bu alandan iletebilecekler. Mesajlar turnuva sonunda voleybolculara ulaştırılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 18 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen 2023 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası taraftar etkinliğinde, sporseverler maçları birlikte izleyip, şampiyona heyecanını birlikte yaşayabilecek. Aras Kargo'nun etkinlikteki Kupa'nın Sahibi alanında ise Filenin Sultanları fotoğraf panosu önünde, son kazanılan dünya şampiyonasının kupası ile anı fotoğrafı çekilebilecek. Taraftarlar, Filenin Sultanları'na destek mesajlarını bırakabilecek. Bu mesajlar turnuva sonrasında Aras Kargo aracılığıyla milli sporculara ulaştırılıp, sosyal medyada paylaşılacak. - İSTANBUL