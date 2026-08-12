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Kayserisporlu Aras Çelik, U17 Milli Takımı Telki Cup Aday Kadrosunda

Kayserisporlu Aras Çelik, U17 Milli Takımı Telki Cup Aday Kadrosunda
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Kayserispor'un genç defans oyuncusu Aras Çelik, U17 Milli Takımı'nın 26-30 Ağustos'ta Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Daha önce U15 ve U16 formaları giyen Aras, 19 Ağustos'ta Riva'da toplanacak kafilede yer alacak. Türkiye, turnuvada İtalya, Macaristan ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Kayserispor'un genç yeteneği Aras Çelik, U17 Milli Takımı'nın 26-30 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna davet edildi.

U17 Milli Takımı'nın 26-30 tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kadroya Kayserispor'dan defans oyuncusu Aras Çelik de çağrıldı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takım formaları giyen genç yetenek, yeniden kadroya çağrılarak istikrarlı yükselişini sürdürmüş oldu. U17 Milli Takımı, Telki Cup Turnuvası'nda İtalya, Macaristan ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek.

İlk etap çalışmalarını Riva'da gerçekleştirecek Ay-Yıldızlılar, 24 Ağustos Pazartesi günü Budapeşte'ye hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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