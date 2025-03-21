Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
IFFHS, dünyanın en iyi hakemlerini duyurdu. 10 hakemin yer aldığı listede Türk hakem yer almazken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in kendisine yer bulması dikkat çekti.
İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. 10 hakem yer aldığı iki detay dikkat çekti.
TÜRK HAKEM YOK, VINCIC LİSTEDE
10 hakemin yer aldığı listede Türk hakem yer almazken, İngiltere, Fransa, Brezilya'dan ikişer, Almanya, İtalya, Slovenya ve Polonya'dan birer hakem yer aldı. Öte yandan 55 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten yabancı hakem olan ve Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 berabere biten Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in listede yer alması de gözer çarpan diğer bir detay oldu.
DÜNYANIN EN İYİ 10 HAKEMİ
IFFHS duyurduğu listeye göre dünyanın en iyi hakemi şu şekilde sıralandı;
- François Letexier - Fransa
- Slavko Vincic - Slovenya
- Daniele Orsato - İtalya
- Clement Turpin - Fransa
- Michael Oliver - İngiltere
- Felix Zwayer - Almanya
- Szymon Marciniak - Polonya
- Anthony Taylor - İngiltere
- Raphael Claus - Brezilya
- Wilton Sampaio - Brezilya