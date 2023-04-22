Aralarında Fatih Terim ve Muslera da var! Banka müdiresinden futbol dünyasına dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da bir banka müdiresi aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu ünlü isimleri yüksek kar vaadiyle kandırdı. Tam 80 milyon dolarlık vurgun, bir iş insanının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Banka müdiresi nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.

Özel bir bankada şube müdiresi olarak çalışan kadın,aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu ünlü isimleri kandırarak büyük bir vurgun yaptı.

YÜKSEK KAR VAADİYLE KANDIRDI

İstanbul'da bir banka müdiresi Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu ünlü isimleri yüksek kar vaadiyle kandırdı. Hesabı kabarık müşterilerine özel bir fondan bahseden kadın, yüzde 30 kar vaadiyle ünlü isimleri ağına düşürdü.

80 MİLYON DOLARLIK VURGUN YAPTI

Show Haber'e göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetler üzerine o banka müdiresini kısa sürede gözaltına aldı. İddiaya göre banka müdiresi 80 milyon dolarlık vurgun yaptı. Banka müdiresi nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.