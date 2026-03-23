Haberler

Aral Şimşir, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'da yer alamayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maçta yer alamayacağını açıkladı. Şimşir, milli takıma katılmadığı için üzgün olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını sürdürürken, Aral Şimşir sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağını duyurdu.

Aral Şimşir, yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

