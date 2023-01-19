Arabistan'daki tarihi zafer sonrası Hakan Çalhanoğlu canlı yayında bombayı patlattı: Silip süpürdük

Suudi Arabistan'dan oynanan İtalya Süper Kupası finalinde Inter, Milan'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Milan karşısında güzel, benim için daha da güzel bir galibiyet aldık. Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarındaki olaylar benim için zordu. Ama 'karma' ortaya çıktı. Bu skora saygı duymaları lazım. Bugün onları silip süpürdük ve evlerine gönderdik." dedi. Çalhanoğlu'nun bu sözleri formasını giydiği eski takımının taraftarlarını kızdırdı.

Bu sezon Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İtalya Süper Kupası, Inter ile Milan arasındaki dev maça sahne oldu. Mücadeleyi Inter 3-0 kazanırken karşılaşmanın ardından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan bomba açıklamalar geldi.

"BU SKORA SAYGI DUYMALARI LAZIM"

Milan'dan Inter'e transfer olduktan sonra eski kulübündeki takım arkadaşlarının kendisine yönelik açıklama ve tavırlarına ilişkin açıklama yapan Çalhanoğlu, "Milan karşısında güzel, benim için daha da güzel bir galibiyet aldık. Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarındaki olaylar benim için zordu. Ama 'karma' ortaya çıktı. Bu skora saygı duymaları lazım. Bugün onları silip süpürdük ve evlerine gönderdik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Çalhanoğlu açıklamasının devamında, "Çok mutluyum ve takım arkadaşlarım ile taraftarlara buraya gelip bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum.3-0 kazandık, çok fazla söyleyecek şey yok." dedi.