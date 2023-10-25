Arabistan'a gidince parayı bulan Sadio Mane, kulüp satın alıyor
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, Fransa 4. Lig ekibi Bourges Foot 18'i satın almaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki Senegalli futbolcu, uzun zamandır bir futbol kulübüne yatırım yapma planları yapıyordu.
Alman devi Bayern Münih ile yollarını ayıran ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Sadio Mane, Fransa'dan kulüp satın alıyor.
TAKIM SATIN ALIYOR
ESPN'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu yatırım için Fransa 4. Lig takımı Bourges Foot 18'i satın almak için kolları sıvadı.
YATIRIM YAPACAK
Senegalli yıldız oyuncunun uzun zamandır bir futbol kulübüne yatırım yapmak istediği ve Fransız ekibini satın alacağı iddia edildi.
Kaynak: Haberler.com / Spor