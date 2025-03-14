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Arabanlı Tekwando Öğrencileri Mardin'de Gaziantep'i Temsil Edecek

Arabanlı Tekwando Öğrencileri Mardin'de Gaziantep'i Temsil Edecek
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Gaziantep'in Araban ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen il şampiyonasında elde ettikleri başarı ile Mardin'de düzenlenecek grup maçlarında Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı.

Gaziantep'in Araban İlçesinde Ortaokul öğrencisi tekwandocular Mardin'de yapılacak olan grup maçlarında Gaziantep'i temsil edecek.

Tekwando Antrenörü Araban İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Adem Kaya önderliğinde Gaziantep (TOHM) Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen Ortaokullar arası Gaziantep İl Şampiyonası müsabakalarında Araban ilçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri ilçeye 2 birincilik 1 üçüncülük madalyası ile döndü.

Teakwando Antrenörü Adem Kaya,"Arabanlı Ortaokul öğrencisi dereceye giren başarılı öğrencilerimiz, Mardin'de yapılacak olan Grup maçlarında Gaziantep'i temsil etme hakkını kazandı. Bu müsabakalara hazırlanma süreci boyunca ve müsabaka gününe kadar destek sağlayan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in sporcularımıza desteği müsabakalarda sporcularımıza moral oldu" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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