AOSB Futbol Turnuvası'nda Yarı Finaller Heyecan Yarattı

AOSB Futbol Turnuvası'nda Yarı Finaller Heyecan Yarattı
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 11'inci Futbol Turnuvası yarı finalleriyle devam ederken, Omnia Nişasta 8-1'lik skorla finale yükseldi. ADM Besin, Kastamonu Entegre'yi 6-5'lik skorla geçerek finale adını yazdırdı. Turnuvada, sahada olduğu kadar tribünlerde de eğlenceli anlar yaşandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB), geleneksel hale getirdiği bu yıl 11'incisi düzenlenen Futbol Turnuvası, yarı final karşılaşmalarıyla heyecan dolu bir dönemece ulaştı.

Turnuvanın yarı final karşılaşmalarında, Omnia Nişasta, etkili oyunuyla Ceytech karşısında 8-1'lik galibiyet elde ederek finale yükseldi. Günün bir diğer karşılaşmasında ise ADM Besin ile Kastamonu Entegre arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son dakikalara kadar nefes kesen maç, ADM Besin'in 6-5'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Sahadaki kıyasıya rekabet kadar, tribünlerdeki renkli görüntüler de turnuvaya damgasını vurdu. Pamuk şeker ikramları, yüz boyama etkinlikleri ve çocuklara özel aktivitelerle aileler keyifli bir gün geçirdi. Katılımcıların coşkulu tezahüratları ise sanayi çalışanlarının spor çatısı altında nasıl kenetlendiğini bir kez daha gösterdi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"AOSB Futbol Turnuvası, yalnızca bir spor organizasyonu değil, çalışanlarımızın kaynaşmasına, motivasyonuna ve sosyal yaşamına katkı sağlayan çok yönlü bir etkinliktir. Bugüne kadarki karşılaşmalarda gördüğümüz centilmenlik ve kıyasıya mücadelenin yanı sıra taraftar yoğunluğu da müsabakalara ayrı bir renk kattı. Finale yükselen takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvaya emek ve enerji katan tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sporla güçlenen bir sanayi kültürünü hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, büyük finale yükselen ekiplerimize başarılar diliyoruz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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