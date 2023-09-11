Antrenör değil futbolcu olarak geliyor! Şenol Güneş'ten akıllara durgunluk veren transfer

Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Teknik ekibe dahil olması beklenen 39 yaşındaki isim, futbolcu olarak transfer edilecek. İnler'in siyah-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzalaması ve yeni sezonda teknik ekibe katılması bekleniyor.

3 yıldır formasını giydiği Adana Demirspor'a veda eden Gökhan İnler, yeniden Beşiktaş'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir kararla İnler'i antrenör değil, futbolcu olarak renklerine bağlayacak.

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Gökhan İnler ile her konuda anlaşmaya vardı. Bir süredir antrenör olarak siyah-beyazlılara gideceği konuşulan 39 yaşındaki ismi Beşiktaş, futbolcu olarak kadrosuna katacak. İnler'in Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalaması ve yeni sezonda teknik ekibe katılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Gökhan İnler, Beşiktaş kariyerinde toplam 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 asist yapan futbolcu 2 kez de sarı kart gördü.