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Antrenmanda görenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe'nin yeni transferi sessiz sedasız takıma katıldı

Spor Haberleri

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Afrika'dan transferi Cherno Alagie Jobe, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde altyapıya Afrika'dan futbolcu katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni bir isim, dün antrenmanda görüntülendi.

TEKNİK EKİP, JOBE'DEN UMUTLU

Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe, Kayserispor maçı öncesi sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmana çıktı. Sessiz sedası takıma katılan genç futbolcudan, teknik ekibin oldukça ümitli olduğu belirtiliyor.

Antrenmanda görenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe'nin yeni transferi sessiz sedasız takıma katıldı

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

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