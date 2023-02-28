Antrenmanda görenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe'nin yeni transferi sessiz sedasız takıma katıldı
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Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Afrika'dan transferi Cherno Alagie Jobe, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde altyapıya Afrika'dan futbolcu katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni bir isim, dün antrenmanda görüntülendi.
TEKNİK EKİP, JOBE'DEN UMUTLU
Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe, Kayserispor maçı öncesi sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmana çıktı. Sessiz sedası takıma katılan genç futbolcudan, teknik ekibin oldukça ümitli olduğu belirtiliyor.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
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