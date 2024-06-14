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Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü

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Trabzonspor, yeni sezonun çalışmaları kapsamında eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililerin, Nwakaeme ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Süper Lig'i bu sezon 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Bordo mavililer, yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"BİZE HER YER TRABZON"

Nwakaeme, "Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon" dedi. Trabzonspor'un, 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Trabzon Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Erkan Dag:

iyi transfer hayırlı olsun Trabzonspor a

4
3
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Barış O. B.:

Abdullah Ercan, Hami ve Ogün'dw boşta. Fatih Tekke yi de yardımcı hoca yapın, zora girince oyuna atarsınız

3
0
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kripto para:

beisktas uyuyyuuyuuu

2
0
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