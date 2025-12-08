Samsunspor'dan Musaba'nın aracında çıkan yangına ilişkin açıklama

SAMSUNSPOR, takımın Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı araçta çıkan yangın ile alakalı sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Anthony Musaba, aracı yol kenarına çekip inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Samsunspor ise, "İlkadım ilçesi çevre yolunda, futbolcumuz Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında araçta hasar oluşmuş, futbolcumuz ve ailesi olaydan yara almadan kurtulmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş oldukları hızlı müdahale için itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.