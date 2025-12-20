Haberler

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı
Güncelleme:
Anthony Joshua'nın 6. rauntta nakavt ettiği Jake Paul'un çenesinin kırıldığı ve ağzının kanlar içinde kaldığı ortaya çıktı.

  • Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki boks maçında Jake Paul'un çenesi kırıldı.
  • Jake Paul maçın 6. raundunda yere yığıldı ve ağzı kanlar içinde kaldı.
  • Maçın ardından Jake Paul'un çenesinin kırıldığına dair görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Büyük ilgiyle takip edilen Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşması, sadece nakavtla değil maç sonunda yaşanan görüntülerle de gündeme oturdu.

NAKAVT SONRASI KORKUTAN GÖRÜNTÜ: ÇENESİ KIRILDI

Karşılaşmanın 6. raundunda aldığı sert darbelerle yere yığılan Jake Paul'un çenesinin kırıldığı görüldü. Maçın hemen ardından Paul'un ağzının kanlar içinde kaldığı görüldü.

Anthony Joshua Jake Paul'un çenesini kırdı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jake Paul'un çenesinin kırılması ve ağzının kan içinde kalmasıyla ilgili görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, maç hem sportif sonucu hem de sonrası yaşananlarla boks dünyasında büyük ses getirdi.

"HEDEFİME ULAŞTIM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki boksör, "Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi oynadı. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim ile hedefime ulaştım" dedi.

"ÇOK EĞLENCELİ"

Paul ise mağlubiyet sonrası, "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu" ifadelerini kullandı.

