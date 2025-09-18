Antalyaspor, Yeni Transferlerini ve Genç Yeteneklerini Taraftarına Tanıttı

Antalyaspor, 2025-2026 sezonu öncesi yeni transferlerini ve altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncularını taraftarına tanıttı. Futbolcular, ' Antalyaspor için sahada ter dökeceğiz' diyerek tribünlere birlik çağrısı yaptı.

Antalyaspor, 2025-2026 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular ve altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular için statta tanıtım ve imza töreni düzenledi.

Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda taraftar katıldı. Başkan Rıza Perçin ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu programda, kırmızı-beyazlı kulübün yeni transferleri ve genç oyuncuları tek tek tanıtıldı. Futbolcular sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

Perçin'den taraftara çağrı

Programda konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Bu günlere kadar geldik. Şükürler olsun diyorum. Bu hafta itibariyle artık bizler elimizden geleni yaptık. Bu saatten sonra da yapmaya devam edeceğiz. Buradan bütün Antalyaspor taraftarlarımıza, sevenlerimize özellikle Antalyalıları artık bu hafta itibariyle tribüne çağırıyoruz. Rica ediyoruz. Herkes işini gücünü bu hafta itibariyle maçlarımızın saatinde bıraksın. Burayı inşallah bu hafta 20 binin üzerinde sezon sonuna kadar da 20-25 bin taraftar ortalamayla oynamayı bizler çok istiyoruz. Bizler elimizden geleni yapacağız. Zaten hocamız, teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimiz 5 hafta içerisinde elinden geleni yaptılar. Hatta 2 haftada biraz daha şanslı olsaydık daha farklı cümleler kuruyor olabilirdik ama bu şu anda geldiğimiz noktada herhalde 5 haftada 9 puan ile şu ana kadar başlanılan bir sezon yok" ifadelerini kullandı

Yeni transferler ve A takıma yükselen genç oyuncular da Antalyaspor taraftarına seslenerek sahada tüm güçleriyle mücadele edeceklerini vurguladı. Futbolcular, "Antalyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Taraftarlarımızı sahadaki mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Bu forma için ter dökeceğiz. Antalyaspor'a geldiğimiz için heyecanlı ve gururluyuz. Taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah birlikte başarılı bir sezon geçiririz" cümlelerine yer verdi.

Altyapıdan A takıma 3 genç

Organizasyonun sonunda altyapıdan A takıma yükselen 3 genç oyuncu ile temsili imza töreni gerçekleştirildi.

Törende tanıtılan futbolcular arasında Julian Cuesta, Doğukan Sinik, Georgi Dzhikiya, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Kenneth Paal, Tom vanara, Nikola Storm, Lautaro Giannetti, Jesper Ceesay, Dario ari, Yohan Boli, Samuel Ballet, Samet Karakoç, Bachir Gueye, Ali Demirbilek, Ege İzmirli ve Hasan Yakub İlçin yer aldı. - ANTALYA