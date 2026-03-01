Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Antalyaspor'un gollerini Van de Streek ve Fenerbahçe'nin kalesine atılan iki gol, maçın dengede geçmesine neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-0

58. dakikada Marco Asensio'nun ceza sahası yayından çektiği şutta top kalecide kaldı.

63. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Marco Asensio'nun uzak noktaya ortasına iyi yükselen Cherif'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

64. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ballet ceza sahası içine yerden çevirdi. Topun gelişine Storm'un şutunda Ederson ayaklarıyla topu çeldi.

65. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

69. dakikada sağ kanattan Marco Asensio'nun ceza sahası içerisine ortasına ters vuruş yapan Veysel Sarı, topu kendi kalesine gönderdi. 2-2

90+4. dakikada sol kanattan Matteo Guendouzi'nin ortasına Marco Asensio'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yakınından auta gitti.

90+7. dakikada Fred'in ceza sahasına havalandırdığı top Guendouzi'den sekerken, kale önünde Nene'in şutu üst direkten döndü.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Gianetti (Bünyamin Balcı Dk. 28), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Storm (Samet Karakoç dk. 80), Doğukan Sinik (Saric dk. 68), Van de Streek (Abdülkadir Ömür dk.81)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt, Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 20, Musaba dk. 87), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Brown dk. 87), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek (Fred dk.74), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Nene dk. 74), Cherif

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Alaettin Ekici

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Levent Mercan (dk.43 k.k.), Van de Streek (dk.49) (Antalyaspor), Cherif (dk. 63), Veysel Sarı (dk. 69 k. k.) (Fenerbahçe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti