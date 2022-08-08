Haber : Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok

 - Güncelleme:
Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Antalyaspor'a karşı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Maça ise Muslera ve Wright içinde yer aldığı penaltı pozisyonu damga vurdu. Yorumculuk yapmaya başlayan usta hakem Fırat Aydınus ise verilen penaltı kararının yanlış olduğunu ifade etti.

Antalyaspor'un evinde Galatasaray'ı konuk ettiği maçta, Antalyaspor forveti Haji Wright topla savunmayı geçtikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kalmıştı. Mücadelenin 45. dakikasında penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Brezilyalı oyuncu Luiz Adriano çok kötü bir penaltı kullanarak, Muslera'yı avlayamamıştı. Maçın ardından TV 8.5 ekranlarında yayınlanan 'Son Karar' programında yorumcu olan eski hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı hakkında açıklamalar yaptı.

"PENALTI İLE BENCE ALAKASI YOK"

Bu kritik penaltı pozisyonunu değerlendiren Fırat Aydınus, "Muslera'nın elleri yerde. Wright, kendini yavaşça öne doğru bırakma eğiliminde. Temas anında Wright, teması önce almış gibi öne doğru kendini bırakıyor. Muslera değil, Wright kendisi alıyor. Penaltı ile bence alakası yok" dedi.

Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Fırat Aydınus Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title