Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Sivasspor'u evinde konuk etti ve mücadeleyi 2-1 kazandı. İlk yarıyı ev sahibi ekip önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Bytyqi'nin sol kanttan penaltı noktası üzerine ortasında Saric'in şutu kalecide kaldı.
4. dakikada Saric'in savunma arkasına attığı topta Buksa'nın kalecinin üzerinden aşırma bir vuruş yaptı. Savunmada Mehmet Albayrak, kaleyi giden topu kafayla kornere attı.
12. dakikadan orta sahadan aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.
13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşunda topu önünde bulan Koiata diziyle meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
22. dakikada Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Buksa'nın kafa vuruşunu defans çizgi üzerinden çıkardı. Turgut Doman, VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda Buksa'nın kafa vuruşunda formasından çekildiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Adam Buksa topu filelere gönderdi. 1-1
45+3. dakikada Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Sivassporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Saric'in önünde kaldı. Saric'in bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık
Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Yedekler: Ataberk Dadekdeniz, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak, Emrah Başsan, Manaj, Koita
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Erhan Erentürk, Burak Kapacak, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Talha Şeker, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya, Barrow
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Koita (dk. 13) (Sivaspor), Buksa (dk. 27 pen.), Saric (dk. 45+3) (Antalyaspor)
Sarı kart: Poungouras (Sivasspor) - ANTALYA