Mehmet Ender Örenç: 'Net bir galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ender Örenç, Samsunspor maçının ardından karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "3-1 gibi sahadan net bir galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ender Örenç, "Geçen hafta Karagümrük deplasmanında aldığımız kötü sonuçtan sonra bu hafta rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Bugün de 3-1 gibi sahadan net bir galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Özellikle geçen hafta maça çok iyi başlayamamıştık. Biz de bu konuyla alakalı öz eleştiri yaptık. Hafta içi takım olarak neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuk. Özellikle top ters taraftan geldiğinde biraz daha hareketli olmayı çalışmıştık. Bunun sonunda da sahada bunu görmek bizi ayrıca mutlu etti. Penaltı pozisyonuna gelecek olacaksak da biraz da skora bağlıyorum bu pozisyonu. Çok basit bir penaltı oldu. Özellikle maç 0-0 gitseydi böyle bir penaltı verilmeyebilirdi. VAR'ın burada devreye girip iptal etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Ama gün sonunda burada seyircimizin önünde 3. maçımızda 7. puanımızı alarak ligdeki serimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kayserispor deplasmanında da puan veya puanlarla dönüp ligdeki iyi gidişi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA