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Antalyaspor Kulübü Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

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Antalyaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, kulübün altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ramanlı, kalifiye antrenörler, iyi sporcular ve teknolojik destek ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Antalya'daki okullarda sporcuları tespit etmek için çalışmalar yaptıklarını ve şu ana kadar 25 okulda 400 sporcu tespit ettiklerini açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, "Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefindeyiz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcu tespit ettik." dedi.

Ramanlı, kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da yeni bir altyapı anlayışına başladıklarını söyledi.

Antalyaspor Akademisi'nin ciddi yatırımlarla Türkiye'ye örnek olma yolunda ilerlediğini belirten Ramanlı, eğitim kadrolarını yenilediklerini, tesislerin tamamını revize ettiklerini kaydetti.

Ramanlı, akademide 208'i lisanslı yaklaşık bin sporcunun olduğu bilgisini verdi.

Antalyaspor'da kulüp DNA'sını oluşturmak için ciddi atılımlar yaptıklarına dikkati çeken Ramanlı, Türkiye'deki kulüplerin A takımlarında olan test ve ölçüm cihazlarını akademiye kazandırdıklarının altını çizdi.

Kulübe ait yazılım sistemi oluşturduklarını ifade eden Ramanlı, "Akademimizdeki bütün çocukların verileri, gelişimleri sistemimizde kayıtlı. Hangi antrenmanda hangi sayısal verilere ulaştıklarını GPS sistemi ile tespit ediyoruz. Türkiye'de sadece Antalyaspor'da olan kuvvet platformunu kullanıyoruz. Tüm sporcuların her türlü fiziksel verilerine sahibiz. Böylece eksikliklerini öğrenip giderme şansı yakalıyoruz. Tamamen bilimsel ve verilerle çalışıyoruz." diye konuştu.

Ana hedeflerinin A takıma oyuncu yetiştirmek olduğuna işaret eden Ramanlı, "Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefindeyiz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcu tespit ettik. Bu sporcuları tesislerimizde çeşitli testlerden geçirip kategorilere ayıracağız. Bir kısmını bünyemizde, bir kısmını da ASKF bünyesindeki kulüplerde değerlendireceğiz." bilgisini verdi.

Ramanlı, akademideki diğer amaçlarının da röportaj yaparken düzgün diksiyonla konuşan, İngilizce bilen, entelektüel sporcular yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Spor

Ferda Ramanlı Antalyaspor Türkiye Antalya Futbol Teknoloji Spor Güncel Haberler

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