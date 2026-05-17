Hesap.com Antalyaspor – Kocaelispor: 1-0

Süper Lig'in 34. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen rakiplerinin sonuçlarıyla küme düşen 3. ve son takım oldu.

Adem AKALAN/ANTALYA,

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter-Bünyamin Balcı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay (Dk. 46 Storm), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Bahadır), Safuri (Dk. 67 Boli), Ballet, Van de Streek.

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen-Ahmet(Dk. 46 Tayfur Bingöl), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Dk. 38 Nonge), Show, Sissoho, Rivas, Churlinov (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei (Dk. 77 Esat Yusuf Narin).

GOL: Dk. 79 Ballet (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Paal, Safuri, Abdullah, Bünyamin, Soner (Antalyaspor), Keita, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Show, Rivas (Kocaelispor)

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Kocaelispor'u 1-0 yendi. Antalyaspor, maçı kazanmasına rağmen düşme hattındaki rakiplerinin aldığı sonuçların ardından Süper Lig'e veda eden 3'üncü ve son takım oldu.

10'uncu dakikada sol kanattan ceza alanına giren Ballet'in altı pas içerisine çevirdiği topa Van de Streek vururken meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topa penaltı noktası arkasında Safuri'nin vuruşu kalecinin üzerine gitti.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında Ahmet Oğuz'un pasında topu önünde bulan Keita'nın vuruşunu kaleci Abdullah kornere çeldi.

23'üncü dakikada Safuri'nin sağ kanattan yerden pasına Soner Dikmen'in ceza alanı içerisinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

45+3'üncü dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza alanı sağ çaprazdan sert vuruşu direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.

50'nci dakikada orta alanda topu kapan Antalyaspor'da Storm'un ceza alanı dışında verdiği pasta Van de Streek'in vuruşu üstten auta çıktı.

79'uncu dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Boli pasını Van de Streek'e verdi. Streek'in pasında topu önüne alan Ballet'in ceza alanı dışından sert vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Mücadele 1-0 ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor, rakibini yenmesine rağmen Süper Lig'e veda eden 3'üncü ve son takım oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
