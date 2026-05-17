Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen küme düşen 3. takım oldu. Maçın tek golü 79. dakikada Ballet'ten geldi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay (Dk. 46 Storm), Safuri (Dk. 67 Boli), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Bahadır Öztürk), Ballet, Van de Streek

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita (Dk. 39 Nonge), Susoho, Rivas, Churlinov (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei (Dk 71 Esat Yusuf Narin)

Gol: Dk. 79 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 38 Keita, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 61 Tayfur Bingöl, Dk 71 Agyei, Dk.74 Show, Dk. 90+6 Rivas (Kocaelispor), Dk. 54 Paal, Dk. 63 Safuri, Dk. 73 Abdullah Yiğiter, Dk. 73 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)

50. dakikada Storm'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Antalyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Van de Streek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyete rağmen sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, lige veda etti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
