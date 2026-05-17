Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamladı ve 1. Lig'e düşen son takım oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Van de Streek'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada gelişen kontratakta Van de Streek'in pasında topla buluşan Ballet, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Giannetti, Paal, Ceesay (Storm dk. 46), Soner Dikmen, Abdulkadir Ömür (Bahadır Öztürk dk. 87), Safuri (Boli dk. 67), Ballet, Van de Streek

Yedekler: Cuesta, Samet Karakoç, Veysel Sarı, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Giannetti, Gueye, Kerem Kayarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Kocaelispor: Serhat, Ahmet Oğuz (Tayfur Bingöl dk. 46), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Nonge dk. 38), Show, Sissoko, Rivas, Churlinov (Serdar Dursun dk. 64), Agyei (Esat Yusuf Narin dk. 71)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Muhammed Efe Küçük, Arda Özyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Ballet (dk. 79) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Abdullah Yiğiter, Paal, Safuri, Ballet (Antalyaspor), Show, Agyei, Keita, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı