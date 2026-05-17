Haberler

Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen son takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamladı ve 1. Lig'e düşen son takım oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Van de Streek'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada gelişen kontratakta Van de Streek'in pasında topla buluşan Ballet, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Giannetti, Paal, Ceesay (Storm dk. 46), Soner Dikmen, Abdulkadir Ömür (Bahadır Öztürk dk. 87), Safuri (Boli dk. 67), Ballet, Van de Streek

Yedekler: Cuesta, Samet Karakoç, Veysel Sarı, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Giannetti, Gueye, Kerem Kayarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Kocaelispor: Serhat, Ahmet Oğuz (Tayfur Bingöl dk. 46), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Nonge dk. 38), Show, Sissoko, Rivas, Churlinov (Serdar Dursun dk. 64), Agyei (Esat Yusuf Narin dk. 71)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Muhammed Efe Küçük, Arda Özyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Ballet (dk. 79) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Abdullah Yiğiter, Paal, Safuri, Ballet (Antalyaspor), Show, Agyei, Keita, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı