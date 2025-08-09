Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Ederek Lige Galibiyetle Başladı

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter- Van de Streek (Dk. 84 Hasan Yakub İlçin), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 39 Dzhikiya), Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Storm, Cvancara (Dk. 83 Poyraz Efe Yıldırım)

KASIMPAŞA: Gianniotis- Winck, Opoku, Szalai, Jairo (Dk. 64 Yusuf Barasi), Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ), Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Fall (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye

GOLLER: Dk. 19 Güray Vural, Dk. 41 Storm ( Antalyaspor ), Dk. 32 Gueye ( Kasımpaşa )

SARI KARTLAR: Güray Vural, Paal, Poyraz Efe Yıldırım ( Antalyaspor ), Yusuf Barasi, Gianniotis, Winck, Ben Ouanes ( Kasımpaşa )

Antalyaspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

12'nci dakikada Kasımpaşa savunmasından seken topu önünde bulan Kaluzinski'nin gelişine sert vuruşu savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.

13'üncü dakikada kazanılan kornerde Kaluzinski'nin ceza alanı dışında bekleyen Güray Vural'a ortasında oyuncunun vole vuruşunda top üstten auta gitti.

19'uncu dakikada sol kanattan topu alan Kaluzinski sağ kanatta bomboş koşu yapan Van de Streek'e aktardı. Streek, ceza alanına doğru koşu yapan Güray Vural'ın önüne pasını bırakırken, oyuncunun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

32'nci dakikada Hajrodinovic'in ceza sahası soluna doğru yüksekten attığı topu önüne alan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye çevirirken, Gueye'nin bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

41'inci dakikada Veysel Sarı'nın gelişi güzel uzaklaştırdığı topla Storm, ceza alanı sol çaprazda buluştu. Storm'un sağına çekerek yerden yaptığı vuruş kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.

45+3'üncü dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan arka direğe ortasında Cvancara'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

45+4'üncü dakikada yine sağ kanattan gelişen atakta Güray Vural'ın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cvancara'nın yerden vuruşunu bir kez daha Kasımpaşa kalecisi kurtararak gole izin vermedi.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

72'nci dakikada sol kanatta topu alan Hajradinovic'in çaprazdan vuruşunu kaleci Abdullah kurtardı.

79'uncu dakikada Kaluzinski'nin derinlemesine pasında ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluşan Cvancara'nın sert vuruşu yandan auta çıktı.

81'inci dakikada Antalyaspor'da sağ kanatta ilerleyen Van de Streek'in arka direğe yaptığı ortaya Storm'un havada vole ile yaptığı vuruşu kaleci güçlükle kontrol etti.

Mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.