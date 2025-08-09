Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Geçerek Sezona Galibiyetle Başladı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Goller Güray Vural ve Storm'dan gelirken, Kasımpaşa'nın golü Gueye'den geldi. Maçta VAR incelemesi sonrası bir gol iptal edildi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz
Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Van de Streek (Dk. 84 Hasan Ilçin), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 38 Dzhikiya), Paal, Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Storm, Cvancara (Dk. 84 Poyraz Efe Yıldırım)
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Dk. 64 Yusuf Barası), Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ), Fall (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye
Goller: Dk.19 Güray Vural, Dk. 40 Storm ( Antalyaspor ), Dk. 31 Gueye ( Kasımpaşa )
Sarı kartlar: Dk. 9 Güray Vural, Dk. 16 Paal, Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım ( Antalyaspor ), Dk. 65 Yusuf Barası, Dk. 90+1 Gianniotis, 90+5 Winck, Dk. 90+11 Ben Ouanes ( Kasımpaşa )
49. dakikada Winck'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
72. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter golü önledi.
81. dakikada Cvancara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Storm, sol çaprazdan gelişine vurdu. Kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.