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Antalyaspor, İngiliz oyuncu Andros Townsend'i transfer etti

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Antalyaspor, Süper Lig'e yeni transfer olan İngiliz oyuncu Andros Townsend için imza töreni düzenledi. Başkan Sinan Boztepe, transferin önemini vurgulayarak takımın ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Townsend ise Türkiye'ye olan ilgisini ve hedeflerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni transferi İngiliz oyuncu Andros Townsend için imza töreni gerçekleştirdi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende bir konuşma yapan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İngiliz Milli Takımı'nda oynayan, yıllardır Premier Lig'de forma giyen, başarılı, deneyimli ve kaliteli oyuncuyu transfer ettikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Özellikle sağ kanattaki ihtiyaçları olan oyuncu eksikliğini bu kadar üst düzey futbolcu ile doldurmuş olmanın önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Boztepe, FIFA'nın transfer yasağını kaldırtıp Townsend'e imza attırdıklarını ve zorlu bir süreç yaşadıklarını aktardı.

Borç yükünün büyük olması nedeniyle "transferi açamazlar" denilen ortamda gece gündüz çalışarak, bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Boztepe, "Premier Lig'de sıklıkla izlediğimiz birbirinden güzel gollerini, Türkiye'de Antalyaspor forması altında da görmek istiyoruz ve kendisine güveniyoruz. Başarısız olmamızı isteyenleri hayal kırıklığına uğrattığımız için de kusura bakmasınlar artık. Transferin son gününde 1-2 oyuncuyu daha renklerimize bağlayarak artık tamamen hazır hale geleceğiz." diye konuştu.

Törene katılan Antalyaspor Asbaşkanı Levent Ördek de Townsend transferinin kırmızı-beyazlı takıma hayırlı olmasını diledi.

"Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum"

Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Andros Townsend ise "Transferimin zor bir süreç olacağını biliyorduk ama kısa süre içinde kulüp transfer engelini kaldırdı. Herkes büyük emek verdi. Burada bulunduğum süre içerisinde bu fantastik şehri tanımak istedim ve harika şeyler gördüm. Kültür, hava ve oyun sistemi değişikliği ile ilgili gözlemlerim oldu. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Artık takımın bir parçasıyım. Bu nedenle mutluyum." dedi.

Türk ve İngiliz futbolunu kıyaslayan Townsend, kişisel hedefleriyle ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Burada İngiltere'de oynamış birçok oyuncu da var. Türkiye'de yarışmacı ve mücadeleci bir lig var. İki lig arasındaki ana fark ise tempo farkı. Buradaki tempo daha yavaş. Elimden geldiği kadar fit kalarak, takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim asıl görevim asist yapmak ama elimden geldiğince gol atmak da istiyorum. Bu sene hedefimiz, ilk 6 içinde yer almak olmalı. Antrenmanda, soyunma odasında ve maçta geçen seneden daha iyisini yapabilecek bir kalite olduğunu görüyorum."

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Antalyaspor Türkiye Boztepe

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