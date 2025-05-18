Antalyaspor ile Gaziantep FK 0-0 Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Antalyaspor ile Gaziantep FK 0-0 Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takımda gol bulamazken, çeşitli ataklar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada hızlı atağa kalkan Gaziantep FK'da Okereke'nin pasıyla ceza sahasına yaklaşan Sorescu'nun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Doğukan kornere çeldi.

28. dakikada topu sürerek ceza sahasına yaklaşan Soner Dikmen, sağındaki Gaich'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleciden sekip kornere gitti.

45+2. dakikada sağ kanattan açılan ortada Gaziantep defansının uzaklaştırdığı topa ceza sahasından sert vuran Güray'ın şutu üstten auta gitti.

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Thalisson, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Güray Vural, Kaluzinski, Safuri, Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Petrusenko, Hasan Yakup İlçin, Berkay Topdemir, Taha Osman Özmert, Samudio

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Burak Bozan, Mbakata, Husic, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Furkan Soyalp, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Okereke

Yedekler: Sokratis, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Kenan Kodro, Boateng

Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu

Sarı Kartlar: Furkan Soyalp, Ndiaye (Gaziantep FK) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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